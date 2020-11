Morte Maradona, il saluto di Ledesma: “Nessuno come te. Quella serata all’Olimpico...”

Diego Armando Maradona è stato un mito per tutti gli amanti del calcio e in particolare per gli argentini. L'ex numero 10 del Napoli ha lasciato un segno indelebile nella sua terra che mai lo dimenticherà. Cristian Ledesma, ex capitano argentino della Lazio, ha ricordato così Maradona nel giorno della sua scomparsa: "Uno dei regali più belli che mi ha fatto il calcio è stato l’incontro con te. E con te se ne va un pezzo di tutto il mio calcio, un pezzo del calcio di tutti quelli che amano questo sport. Grazie per averti potuto “vivere” da tifoso davanti alla Tv, da lontano quando ti presentavi di nascosto al Boca, da vicino in quella indimenticabile serata all’Olimpico per la #partitadellapace. Nessuno più come te. Ciao Diego.Rip".