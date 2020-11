Morte Maradona, il saluto di Salas: "Riposa in pace Diego" - FOTO

E' un giorno triste oggi per il mondo del calcio e dello sport che perde un idolo come Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro è scomparso all'età di 60 anni, solo alcune settimane dopo aver festeggiato il compleanno. I messaggi di cordoglio sono migliaia e non potrebbe essere altrimenti. Anche l'ex biancocelste Marcelo Salas ha salutato l'argentino: "Riposa in pace Diego".

Lazio, da Acerbi a Patric l'ultimo saluto a Diego Armando Maradona - FOTO

