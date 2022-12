Morte Mihajlovic, il cordoglio del mondo della TV - FOTO

Anche il mondo della Tv piange Sinisa Mihajlovic, un uomo vero e un guerriero che ha provato fino all'ultimo a scionfiggere la sua malattia. Simona Ventura ha scritto su Instagram: "Non ci posso e non ci voglio credere. Eri l’essenza dell’amore per tua moglie, per la famiglia e per il calcio (quello di cui eravamo innamorati). Abbraccio fortissimo ad Arianna e ai ragazzi. Hanno bisogno dell’affetto e della vicinanza più grande". Il saluto anche di Mara Venier: "Rimarrai sempre nel cuore di tutti noi caro Sinisa... un grande dolore …. un abbraccio ad Arianna e a tutta la famiglia"