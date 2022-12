Morte Mihajlovic, Montella: "Arianna e i suoi figli hanno visto l'amore che ha lasciato Sinisa" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

C'è anche Vincenzo Montella in Campidoglio nel giorno del dolore e dell'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic scomparso a soli 53 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Queste le parole dell'ex giallorosso: "Ci conosciamo da 25 anni anche con Arianna, sono particolarmente triste ma provo anche un po' di sollievo perché Arianna è forte, i figli hanno visto l'amore che ha lasciato il papà. Un po' di sollievo in questo senso c'è. Se l'ho sentito in questi mesi? Si...".

