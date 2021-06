Morte Seid Visin, Donnarumma: "Non posso dimenticare quel sorriso"

Ha scosso il mondo del calcio e non solo la morte di Seid Visin suicidatosi a soli vent'anni. Il ragazzo era una promessa del calcio e ha giocato anche nelle giovanili del Milan, in una lettera, prima di togliersi la vita, ha raccontato il disagio vissuto a causa del colore della sua pelle. Molto provato il suo ex compagno proprio nelle giovanili dei rossoneri Donnarumma che ha così detto all'Ansa: "L'ho conosciuto appena arrivato a Milano, vivevamo insieme in convitto, sono passati alcuni anni ma non posso e non voglio dimenticare quel suo sorriso incredibile, quella sua gioia di vivere. Era un amico, un ragazzo come me".

