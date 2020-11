Mourinho ironico sulla sosta: "Grandi emozioni e totale sicurezza"

Tanti addetti ai lavori hanno espresso il loro disappunto per l'attuale sosta dei campionati per gli impegni delle nazionali. Su Instagram anche José Mourinho ha detto la sua, usando l'ironia per esprimere un concetto forte: "Una fantastica settimana di calcio. Grandi emozioni nelle partite delle Nazionali, superbe amichevoli e totale sicurezza. Risultati dei test Covid che arrivano dopo la fine delle partite, sconosciuti che corrono in campo durante gli allenamenti e molto altro ancora. Dopo un'altra sessione di allenamento con soli sei giocatori, ora è il momento di prendersi cura di me stesso".

