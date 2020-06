MOVIOLA - Atalanta - Lazio: Orsato senza sbavature

Salgono a 37 gli incroci tra Daniele Orsato e la Lazio, con uno score che nonostante il ko dei biancocelesti resta positivo con 14 vittorie, 15 pareggi e 8 sconfitte. Direzione nel complesso corretta per il fischietto di Schio, senza significative sbavature. Ecco gli episodi disciplinari più significativi del match.

PRIMO TEMPO

2' - Subito ruvido Toloi su Correa, Orsato concede solo punizione: scelta comprensibile da parte del direttore di gara.

5' - Fuorigioco segnalato a Zapata che tuttavia non aveva sfruttato un rinvio avventato di Strakosha sprecando a lato da due passi. Dubbi sulla posizione del colombiano al momento della ricezione della sfera: il var avrebbe pertanto attenzionato il tutto in caso di gol.

5' - Regolare la dinamica che ha portato all'autogol di de Roon: al limite la posizione di Jony, ma il dubbio è del tutto irrilevante poiché lo spagnolo non partecipa all'azione.

35' - Partita vibrante, accesa e sostanzialmente corretta: vita facile per Orsato sin qui.

45' - Squadre al riposo senza extra time.

SECONDO TEMPO

52' - Primo giallo della gara per Toloi che strattona in modo scomposto Milinkovic: il serbo subisce anche un taglio sullo zigomo che lo costringe ad uscire per qualche minuto.

55' - Ammonito anche de Roon per un'entrataccia su Jony.

71' - GIallo anche per Milinkovic che entra in ritardo su Toloi.

84' - Ammonito anche Patric, nettamente fuori tempo su Gomez.

90' - Concessi 5 minuti di recupero.