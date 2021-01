MOVIOLA - Atalanta - Lazio, partita accesa: pioggia di gialli e un rosso

Amaro in bocca per la Lazio. Nonostante un'ottima prestazione i biancocelesti perdono 3-2 contro l'Atalanta, pagando a caro prezzo gli errori difensivi. Partita molto energica come sempre avviene tra le due squadre. Sono molteplici i cartellini gialli sventolati da Pairetto, che espelle Palomino (abbattuto Lazzari lanciato a rete) e concede un rigore ai bergamaschi (intervento di Hoedt su Zapata). Di seguito gli episodi principali.

PRIMO TEMPO

11' - Brutta entrata di Romero su Pereira, Pairetto con qualche secondo di ritardo ammonisce.

16' - Giallo anche per Malinovskyi per un'entrata a martello su Escalante.

21' - Ammonito Patric, intervento in ritardo su Malinovskyi.

22' - Fallo su Maehle e giallo per Fares, anche se la sua scivolata in realtà colpisce il pallone.

32' - Dura entrata di Pessuna su Muriqi, stavolta Pairetto sceglie di non ammonire.

33' - Su un calcio d'angolo battuto da Pereira Djimsiti respinge il pallone prima con il corpo e poi si rifugia ancora in corner. Pairetto aspetta un check Var che conferma la regolarità del primo intervento.

34' - Sul gol di Acerbi l'Atalanta protesta per l'intervento del biancoceleste su Pessina a inizio azione. Pairetto giudica regolare la giocata e fa bene perché è Pessina a lanciarsi a terra prima ancora che Acerbi arrivi sul pallone.

SECONDO TEMPO

53' - Rosso a Palomino che atterra Lazzari lanciato verso la porta. A inizio azione rischio per Romero, che già ammonito atterra Muriqi alle spalle.

56' - Giallo per Escalante entrato in scivolata su Muriel: anche in questo caso rimane più di qualche dubbio sul contatto.

65' - Hoedt affonda il tackle su Zapata e Pairetto indica il dischetto. Rigore per l'Atalanta.

75' - Lazzari messo a terra in area da Gosens, per Pairetto non c'è il fallo.

88' - Entrata energica di Zapata su Akpa Akpro, tra l'altro con il braccio largo. Pairetto non ammonisce.