MOVIOLA| Lazio - Celtic, Umut Meler bene poi ringrazia il Var…

Torna alla vittoria la Lazio in un match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions. Direzione numero due per il turco Halil Umut Meler con i biancocelesti dopo il ko casalingo contro l'Eintracht Francoforte del 2018. Prestazione positiva del direttore di gara, non particolarmente impegnato nel corso dei 90 minuti, eccezion fatta per il rigore inventato fischiato in pieno recupero, poi annullato con il supporto del Var. A seguire, gli episodi disciplinari più rilevanti della sfida.

PRIMO TEMPO

12’ - Dura l’entrata di Bernardo che travolge Lazzari, l’esterno resta a terra dolorante: incauto il gesto del centrocampista del Celtic, poteva starci il giallo.

21’ - Protesta Castellanos per un contatto fuori area con McGregor: l’arbitro è vicino e lascia correre, finora in linea con il metro adottato.

27’ - È per Taylor il primo giallo della gara: Isaksen difende la sfera, lo scozzese lo argina con le cattive interrompendo un’azione promettente.

34’ - Altra ammonizione sempre per gli ospiti e sulla corsia opposta: guizzo di Felipe Anderson alla Zaccagni, Johnston lo stende e rimedia il cartellino.

45' - La prima frazione si chiude senza minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

50’ - Ammonito Rovella per proteste.

71’ - Cavalcata di Guendouzi sulla destra, O'Riley frana su di lui: giallo inevitabile e punizione per la Lazio.

78’ - Ruvido e in ritardo l’intervento di Yang su Guendouzi: quarta ammonizione della gara per gli uomini di Rodgers.

82’ - Nessun dubbio sulla posizione di Immobile in occasione del gol del vantaggio biancoceleste: sul tiro di Isaksen il bomber laziale è ampiamente tenuto in gioco dall’ultimo difensore.

85’ - Tenue proteste della difesa del Celtic sul contrasto che ha portato Immobile a freddare per la seconda volta Hart: nessun dubbio anche in questo caso per il fischietto turco.

90’ - Concessi 3 minuti di recupero

90’ + 3 - Rigore “visionario” concesso al Celtic da Humut Meler, poi prontamente tolto dopo l'on field review: praticamente inesistente la spinta di Patric in area che però viene ammonito per proteste.