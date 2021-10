MOVIOLA - Lazio - Fiorentina, rimandato Ayroldi: manca un giallo a Biraghi

Termina con una vittoria della Lazio il secondo incrocio tra Giovanni Ayroldi e i biancocelesti. Alcune imprecisioni nella direzione del fischietto della sezione di Molfetta. Episodi che però non incidono ai fini del risultato. A seguire i momenti disciplinari del match analizzati nel dettaglio.

PRIMO TEMPO

18' - Graziato Biraghi che in netto ritardo "sbanda" su Lazzari lanciato in contropiede. Ayroldi lascia proseguire per il vantaggio, poi si limita a redarguire l'ex Inter.

24' - Ammonito Castrovilli, ruvido con il gomito nell'ostacolare Lazzari che in area di rigore si era frapposto tra lui e il pallone sul servizio di Callejon.

25' - Proteste vibranti di Milinkovic dopo un contrasto sulla trequarti in cui ha avuto la peggio: Ayroldi lascia ancora correre.

33' - Sanzionato l'intervento di Milinkovic su Martinez Quarta: il fischietto pugliese ravvede una spinta ai danni del difensore, seppur molto tenue. Il serbo nel proseguo dell'azione veniva poi steso da Terracciano.

37' - Identico fallo sanzionato a Immobile a contrasto con Milenkovic. Anche in questo caso la spinta c'è, ma il livello di intensità resta opinabile: il biancoceleste sarebbe stato praticamente a tu per tu con Terracciano.

45' - La prima frazione si chiude senza alcun minuto di recupero.

SECONDO TEMPO

47' - Accelerazione di Felipe Anderson sulla destra, Biraghi lo ferma con le cattive: giallo inevitabile per il terzino viola.

56' - Ammonito Cataldi per un intervento deciso su Duncan: proteste accese del biancoceleste, convinto di aver preso il pallone.

68' - Prodezza di Pedro che con un controllo di tacco elude il primo intervento di Duncan, costretto poi a stendere lo spagnolo rimediando un'ammonizione ineccepibile.

78' - Inspiegabile la scelta di Ayroldi nell'ammonizione rifilata a Luis Alberto: lo spagnolo insegue Milenkovic, il serbo nello slancio colpisce con una mano in pieno volto proprio il 10 della Lazio che cadendo travolge lo stesso difensore viola. Valutazione poco lucida del direttore di gara.

81' - Giallo anche per Immobile per un intervento a gioco pericoloso su Milenkovic.

90' - Segnalati 4 minuti di extra time.

Pubblicato il 27/10