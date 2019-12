Mudingayi: "La Lazio ha tutto per andare in Champions. Sullo Scudetto..."

Chi è legato alla Lazio e alla Champions League è Gaby Mudingayi. L'ultima volta che i biancocelesti disputarono i gironi in mezzo al campo c'era proprio il belga a strappare palloni agli avversari, e uno di questi portò anche al gol del pareggio di Pandev contro il Real Madrid. L'ex centrocampista ha parlato ai microfoni di fcinternews.it con un riferimento anche ai biancocelesti: "La Lazio sta disputando un campionato eccezionale. I giocatori hanno preso coscienza dei propri mezzi. Non so se possano lottare per lo Scudetto, ma sicuramente in questa annata hanno tutto quello che serve per strappare il biglietto che porta in Champions League".

CALCIOMERCATO LAZIO, OCCHI SU COMERT

LAZIO, LE PAROLE DI LUIS ALBERTO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE