Murgia: "Futuro? Ora testa all'Europeo. Ci pensano Lazio e procuratore"

L'Italia Under 21 si è spostata nel quartier generale di Casteldobole, dove lavorerà prima e durante l'Europeo che inizierà domenica prossima. In conferenza stampa è intervenuto Alessandro Murgia, centrocampista di proprietà della Lazio, che ha giocato gli ultimi sei mesi in prestito alla Spal.

In questa Under 21 la concorrenza è molto alta, che obiettivi hai?

"Sono molto contento e motivato di far parte dei convocati. Siamo tutti ragazzi forti che voglionoo dar tanto per la maglia, la concorrenza fa bene e ci stimola. Siamo uniti e lottiamo tutti per lo stesso obiettivo. Anche se non dovessi giocare non ci sarebbero problemi, la Nazionale viene prima del singolo".

Questa Italia puo vincere?

"Siamo consapevoli delle nostre qualità e della nostra forza, ma rispettiamo le nostre avversarie. Sappiamo che sarà un torneo molto difficile e lavoreremo ogni giorno per arrivare fino in fondo".

Quanto ti è servito giocare alla Spal per questo Europeo?

"Tantissimo, una scelta che ho fatto per me e per l'obiettivo Under 21. Sono contento del mio percorso e della mia crescita. Mi sento bene mentalmente e fisicamente".

Cosa pensi di fare per il tuo futuro?

"Ora non ci penso, sono concentrato sull'Europeo. Ci penseranno società e procuratore per valutare quello che sarà meglio per me".

Ti infastidisce che si parli degli altri centrocampisti?

"No, assolutamente. Siamo fortunati ad avere tanti giovani così promettenti. Daremo tutti il massimo, poi il mister farà le sue scelte. Per me è soltanto un piacere e uno stimolo stare in questo gruppo".

Che cosa temi di più della Spagna?

"Ha tantissime qualità, giocatori esperti ad alto livello. Sarà una partita difficile, complicata, ma siamo consapevoli di quello che possiamo fare".

Dove pensi di poter dare il contributo migliore?

"Ho giocato sempre da mezzala ma non ho preferenze, posso giocare anche da mediano basso. In qualunque ruolo Di Biagio voglia mettermi darò il mio contributo".

Come valuti le prestazioni delle altre squadre azzurre?

"È bellissimo seguire tutte le nazionali, anche la femminile. Son contento che abbiano vinto senza mollare mai. Anche l'Under 20 sta facendo un grandissimo percorso e tiferemo per loro, ovviamente. Ci danno sicuramente motivazioni e pressioni ma è il bello di fare questo sport. Per noi è sempre motivo d'orgoglio indossare l'azzurro".

Come vedi il gruppo di questa Under 21?

"Siamo un gruppo molto unito, ci siamo visti anche diverse volte fuori dall'ambito calcistico. Ho un rapporto bellissimo con tutti e sappiamo benissimo quanto sia importante questo torneo per tutto il calcio italiano".

Semplici ti ha dato dei consigli?

"Il mister ci ha stimolato tutti i giorni, sia a me che a Kevin Bonifazi. Ci ha fatto un grande in bocca al lupo e lo ringrazio per questo".

