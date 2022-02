Muriqi, il direttore sportivo del Maiorca ammette: "Non era la prima scelta, ma nemmeno l'ultima"

"Abbiamo un rosa di giocatori tali per raggiungere l'obiettivo della salvezza". Pablo Ortells ha riassunto il mercato del Real Mallorca con questa dichiarazione. Il direttore sportivo ha parlato alla stampa commentando anche l'arrivo di Muriqi: "Non è stata la prima opzione, ma non è stata nemmeno l'ultima. Questi mercati sono molto complicati, i giocatori che ci stanno giocando è molto difficile avere accesso a quel profilo. Ci concentriamo su situazioni che possono essere reali. Gestiamo una vasta gamma di giocatori. Non era la prima opzione, ma nemmeno una delle ultime. All'interno di una rosa di 25 giocatori, avere cinque attaccanti non vedo come possa essere un grosso problema. L'allenatore ultimamente gioca con due attaccanti. Le caratteristiche di Muriqi sono diverse rispetto a prima, ci dà la possibilità di avere più alternative all'interno di una partita. Se giochi con due attaccanti puoi averne cinque, puoi fare cambi, avere sostituzioni se ci sono vittime per infortunio o covid…”. Ortells ha aggiunto che il club avrebbe preferito non spendere, ma non è stato possibile arrivare a profili giusti a costo zero. Il tentativo è stato fatto ome rivela: “Si è provato, ma i giocatori che potevano essere accessibili e quelli liberi abbiamo capito che non ci avrebbero dato quel punto di qualità e si è deciso di non usare questa ipotesi. Alla fine abbiamo scelto di dare un'occasione a giocatori che fino ad ora non sono stati importanti, dobbiamo dare loro la possibilità di esserlo. Tutti dobbiamo fare un passo avanti e comunque il fatto che Vedat sia qui ci soddisfa".

Pubblicato l'1/02