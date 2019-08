Nainggolan: "Derby? Tifo Roma. Lulic in campo fa sempre la guerra, ma..."

Non è più uno dei protagonisti del derby da due anni, ma Radja Nainggolan ha vissuto tante sfide tra Lazio e Roma. Con la maglia giallorossa ha vissuto tante battaglie e conosce alla perfezione l'aria che si respira nella settimana della stracittadina. Il centrocampista del Cagliari ha parlato nell'antivigilia del match e ovviamente si è detto pronto a tifare per i suoi ex compagni nella sfida di domenica pomeriggio. Il belga ha parlato a 360 raccontando della malattia della moglie Claudia e della scelta di tornare in Sardegna. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il rossoblù ha anche parlato degli avversari scomodi che ha affrontato in campo durante la sua carriera. Se Kessie gli ha rotto un dente in una gara contro il Milan, il Ninja ha indicato in Lulic un calciatore che in campo vuole fare sempre la guerra. Nainggolan ha anche raccontato, però, di averlo incontrato su un aereo insieme a Dzeko e di essersi completamente ricreduto sul capitano biancoceleste. "E' un ragazzo tranquillissimo. Il campo trasforma i calciatori" ha sentenziato.

LAZIO, BLINDATO MILINKOVIC

LAZIO, PRONTO IL RINNOVO DI CAICEDO

TORNA ALLA HOMEPAGE