Nainggolan, non ti passa più: "Capodanno? Finisco di vedere Cagliari - Lazio"

Cagliari - Lazio è una partita che continua a far parlare di sé. I tifosi biancocelesti continuano a gioire per l'impresa firmata da Luis Alberto e Caicedo, mentre quelli sardi (più quelli delle altre squadre) continuano a recriminare. I sette minuti concessi dall'arbitro Maresca sono ancora nell'occhio del ciclone nonostante il regolamento e il cronometro parlino chiaro. Sui social in particolare sono tante le parodie e tra i più attivi c'è Radja Nainggolan. Il centrocampista belga sentiva particolarmente il match di lunedì e aveva caricato a molla i propri compagni. Per lui le gare contro la Lazio sono un derby, visti i suoi trascorsi con la Roma e per come si è lasciato con l'ambiente. Il Ninja ha postato una serie di storie su Instagram che lo ritraggono invecchiato in cui ironizza sul mancato arrivo del triplice fischio finale. Oltre a queste, ha postato anche una storia con la scritta: "Che fai a Capodanno? Finisco di vedere Cagliari - Lazio". Già poco dopo la fine del match il calciatore si era lamentato del recupero extra - large e, quasi 48 ore dopo, le cose non sembrano cambiare.

I PRECEDENTI - Non deve essere stato facile per lui digerire quanto successo alla Sardegna Arena. Negli ultimi anni, infatti, i ragazzi di Inzaghi hanno più volte punito le squadre del belga. Si inizia con la semifinale di Coppa Italia del 2017 in cui la Lazio eliminò la Roma di Nainggolan. Radja, nelle settimane precedenti, era stato ripreso mentre parlava con alcuni tifosi assicurando loro il passaggio del turno al grido di "Te fidi?". "Abbiamo due partite con la Lazio in Coppa Italia e le vinciamo entrambe", peccato che il campo abbia detto altro e che in finale siano andati Milinkovic e compagni. L'estate del 2018 il passaggio all'Inter e pochi mesi dopo Nainggolan risulta ancora decisivo, ma in negativo. Il belga sbaglia il penalty decisivo alla lotteria dei rigori nei quarti di finale della Coppa Italia. Da quella parata di Strakosha partirà la cavalcata che permetterà alle aquile di alzare al cielo il trofeo nella finale contro l'Atalanta. Lunedì è andato in scena il terzo atto con le reti di Luis Alberto e Caicedo a punire ancora il centrocampista rossoblù a cui, visto come vanno le cose sul campo, non rimane che ironizzare sui social.

