Nani mostra i muscoli dall'America: l'ex Lazio ora è anche bodybuilder - FOTO

Altro che esilio dorato negli USA. Luis Nani fa sul serio ed a quasi 33 anni, li compirà a novembre, sfoggia un fisico invidiabile su Instagram. Archiviata la parentesi alla Lazio, è ripartito dalla MLS e su Instagram mostra i muscoli. L'ex United, farà 33 anni a novembre, oggi è all'Orlando City, anche se la sua prima stagione americana non è stata troppo fortunata a causa di vari infortuni. Ma Nani non molla e rilancia, mostrando su Instagram il fisico scolpito in ore di palestra. Segno evidente di come il portoghese non consideri affatto chiusa la sua carriera da calciatore, anzi.