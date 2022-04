Napoli: "Allenamenti e incontri serali a cena, ecco come si svolgerà il ritiro"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la rocambolesca sconfitta del Napoli contro l'Empoli, la società ha preso la decisione di iniziare un ritiro permanente. Negli ultimi minuti è arrivato un nuovo comunicato circa l'attuale situazione della squadra. Si legge sui canali ufficiali del club: "La società, la direzione sportiva, l’allenatore e lo staff hanno deciso che la cosa più importante da fare in questo momento sia quella di integrare l’abituale scheda quotidiana di allenamento. I turni di lavoro resteranno gli stessi con una grande attenzione per le singole componenti individuali e per il gruppo. Riunioni di teoria e valutazioni delle prossime partite, come sempre fatto. Il tutto integrato, e questa è la novità, da incontri serali a cena per aprirsi maggiormente su eventuali criticità, problematiche, incomprensioni, qualità di gioco, tutto per massimizzare l’eccellente qualità dei nostri calciatori dimostrata nella prima parte della stagione".

