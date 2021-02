Napoli - Atalanta, Reina commenta: "Una gara bellissima". Ma per l'amico è stata 'soporifera'... - FOTO

Napoli - Atalanta si è conclusa solamente da qualche minuto, rimandando di una settimana il discorso qualificazione. Le due squadre hanno avuto tante occasioni, ma non sono mai andate in gol, e al 96' il risultato era quello di partenza, lo 0 a 0. Pepe Reina ha seguito la sfida, commentandola a qualche minuto dal termine: "Veramente una gara bellissima". Alle sue parole fa da cornice, però, l'immagine dell'amico in un sonno profondo. Se per lo spagnolo il match è stato avvincente, per Francesco si è rivelato... soporifero.

