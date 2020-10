Napoli, Borriello (assessore allo sport): “L’AZ è un focolaio, la partita andrebbe rimandata”

Settimana di coppe europee per le italiane qualificate. Giovedì va in scena la prima giornata di Europa League con gli impegni di Milan, Roma e Napoli. Proprio gli azzurri ospiteranno gli olandesi dell'AZ Alkmaar, squadra con 9 giocatori positivi al coronavirus. Il club partenopeo potrebbe esporsi a un rischio importante e quindi mettere a rischio anche la Serie A. A tal proposito è intervenuto Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Ci vuole un comportamento responsabile: l'Az andrebbe messo in quarantena e si rimanda la partita. Non credo che il Comune possa intervenire, ma se interviene l'ASL Napoli 1 bisogna capire cosa accade. Ci sono 9 contagiati, l'Az non dovrebbe partire: è un mini-focolaio, ci potrebbe esser un nuovo caso come per Islanda-Italia Under 21. Altrimenti, ci sarebbe discrasia, c'è un giudicato in corso su Juventus-Napoli sul tema. Bisogna essere consequenziali: se la Asl ha impedito al Napoli di partire, ora bisogna essere consequenziali".

Lazio - Borussia Dortmund, il programma della vigilia delle due squadre

Champions League, Lazio - Borussia Dortmund: dove vederla in tv e in streaming

TORNA ALLA HOME PAGE