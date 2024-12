Napoli, Conte: "Lazio squadra di valore. C'è delusione, ora in campionato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta contro la Lazio, il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: "Non abbiamo giocato per perdere. Fossimo usciti lo stesso non avrei avuto l'opportunità di utilizzare gli altri giocatori. La scelta è stata ponderata, era giusto farla. C'erano 3/4 dei calciatori che erano rimasti alla gara con il Palermo. Davanti a noi c'è una stagione intera, non si può pensare di farci il segno della croce perché non si conosce il reale valore di chi c'è come riserva. Quando parlo di percorso mi riferisco a questo. Siamo stati molto bravi e fortunati ad avere solamente un infortunio muscolare di Mazzocchi e uno di Buongiorno alla prima giornata. Oggi era un test importante, sia perché volevo andare avanti in Coppa Italia per un'altra partita e sia perché i ragazzi meritavano di avere quest'opportunità. Ci dispiace perché volevamo passare il turno. La partita è stata equilibrata, potevamo fare meglio nei tre gol. Per il resto c'è stata tanta applicazione e voglia, complimenti alla Lazio".

"Gara di campionato? Sarà un'altra partita, diversa, giocheremo in casa e in un'altra competizione. Sarà una partita tosta perché la Lazio è una squadra forte, attrezzata anche per fare l'Europa League e oggi ha dimsotrato di avere valore. Cercheremo di fare la nostra prestazione. Non sono deluso dai giocatori, lo sarei stato se non avessi visto impegno e volontà. Non posso essere deluso. Tutti noi volevamo passare il turno, però era giusto fare questo tipo di gara. Era corretto vedere i progressi di tutti quanti, è merito anche loro se siamo partiti così bene in campionato. L'importante è fare tutti delle valutazioni serie e le abbiamo fatte. Il risultato era importante, ma lo era anche valutare i giocatori per il più possibile, non in 50 minuti. Io l'ho vista in questa maniera. Sarebbe stata una bocciatura forte se li avessi tolti dopo solo un tempo. Sono partite dove noi dobbiamo fare delle valutazioni, era perfetta. Raspadori? Non è giusto scendere nei dettagli dei singoli, tutti si sono impegnati e hanno dato il massimo. Sarei rimasto deluso se non ci fosse stato tanto impegno".