Napoli, contro Inter e Lazio "tornano" i tifosi al Maradona: ecco come

Da un anno a questa parte ormai a causa la pandemia da coronavirus ci ha abituato a vedere gli stadi di calcio vuoti. Niente tifosi, niente cori, niente bandiere al vento. A Napoli però a partire dalla gara contro l'Inter, e poi anche per quella contro la Lazio, i supporters faranno il loro ritorno seppur in modo virtuale. Come riportato da La Repubblica la società ha deciso di lanciare l'esperimento insieme al partner degli azzurri Lete con il contest #CoroaCoreLete. I tifosi sono quindi chiamati a digitare questo hashtag su Tik Tok e a unirsi al coro registrato da Insigne, Mertens, Koulibaly e Politano. Il video poi verrà tramesso sui maxi schermo dello stadio Maradona prima del match e in tutti gli spazi concessi dalla Lega Calcio.

