Napoli, De Laurentiis: “Covid evento epocale, paghiamo l’inadeguatezza dello Stato”

Ai microfoni di Radio Capital, il presidente del Napoli De Laurentiis ha rilasciato un'intervista per affrontare diverse tematiche: "Purtroppo il Covid-19 è stato un evento epocale che nessuno poteva immaginare. Ha toccato le coscienze, ci ha posto prepotentemente davanti a tanti perché. Su tutti l'inadeguatezza dello Stato, il mandato di saper gestire la res publica e quindi la salute pubblica. Fa acqua da tutte le parti. La colpa principale è di noi italiani, che siamo stati dormienti per troppi anni. Il nostro è un popolo mai unificato. Nessun politico dagli anni '70 ha mai capito che la nostra forza era nel made in Italy, nessun competitor era capace di competerci in Europa".

JUVE-NAPOLI - "Pirlo dovrebbe fare l'allenatore e basta e lasciare ai rappresentanti societari la risposta riguardo la sentenza, che è una Legge dello Stato. Pirlo di mestiere non fa l'avvocato, non sa come funzionano certe procedure e non conosce ciò che è accaduto con i protocolli. Non me la prendo con Pirlo dandogli del pirla. Ha detto quello che avrebbe detto qualsiasi allenatore in una situazione del genere".