Napoli, De Laurentiis: "Folle ripartire con gli stadi chiusi. Ceferin? Ci vuole rispetto"

Direttamente dal ritiro di Castel Di Sangro, il presidente del Napoli ha risposto a chi gli chiedeva cosa si aspettasse dalla stagione che sta per iniziare. Aurelio De Laurentiis, intervenuto in conferenza stampa, si è espresso sugli stadi chiusi e criticato il numero uno della UEFA Ceferin: "Se ripartiamo dagli stadi chiusi o giocando ogni 3 giorni, a me sembra una follia. Sembra che siamo degli attori affittati per una commedia. Ma la storia la scrive Ceferin, siamo noi che lavoriamo per lui? Credo ci voglia del rispetto per i tifosi e si deve capire che la prima cosa che va rispettata sono i campionati di Lega, il resto viene dopo".

