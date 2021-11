Napoli, Demme ci sarà contro la Lazio: ancora in dubbio Insigne

Archiviata la sconfitta contro lo Spartak Mosca, il Napoli di Spalletti dovrà concentrarsi sulla prossima gara di campionato contro la Lazio. Così come riporta Il Mattino, Spalletti potrà contare su Diego Demme che è guarito dal Covid, ha superato le visite di idoneità previste dal protocollo e sarà dunque presente in campo nella sfida di domenica contro la Lazio. Ancora in dubbio la presenza di Lorenzo Insigne che si era fermato per una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro, rinunciando anche alla gara di Europa League in via precauzionale. Resta ancora out Politano, positivo al Covid.

