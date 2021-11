Belgio, Nainggolan è di nuovo nei guai: ecco cosa è successo

La vita sregolata di Radja Nainggolan è nota a tutti e il calciatore non smette mai di far parlare di sé. Il centrocampista dell’Anversa rischia la revoca della patente. Questa estate, in Belgio, era stato fermato dalla polizia perché colto in flagranza mentre effettuava un sorpasso non consentito e soprattutto per guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il tribunale avrebbe richiesto la revoca della patente perché il soggetto risulta recidivo a determinati comportamenti. Il legale del calciatore belga avrebbe richiesto l’applicazione della pena con la condizionale ma è tutto da decidere nella sentenza fissata per il 16 dicembre.

