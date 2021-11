Lazio, Reina protagonista del post della Serie A: "Una normale lotta aerea"– FOTO

Pepe Reina è ormai una certezza per la Lazio. La sua esperienza e le sue doti lo hanno reso un punto di riferimento per i suoi compagni sin da quando è arrivato nella Capitale. Ha sovvertito le gerarchie divenendo titolare inamovibile in campionato e ormai la squadra non può più fare a meno di lui. La Serie A lo ha immortalato in uno scatto che lo vede protagonista in una parata nella gara contro la Salernitana. Nella descrizione della foto si legge: “Una normale lotta aerea”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, nuovo sondaggio per i tifosi: tutti i dettagli – FOTO