Lazio, nuovo sondaggio per i tifosi: tutti i dettagli – FOTO

I tifosi sono una certezza per la Lazio, sempre pronti a dare il loro supporto soprattutto nei momenti più difficili e la società ha deciso di coinvolgerli quanto più possibile in iniziative riguardanti la squadra. Questa volta, tramite la pagina di Binance, tutti i tifosi potranno scegliere la frase da inserire come slogan nello spogliatoio della Lazio all’Olimpico. In questo modo prima di ogni partita la squadra potrà sentire anche dallo spogliatoio la vicinanza e il supporto della propria gente. La notizia e le modalità di partecipazione al sondaggio sono state comunicate dal club stesso tramite i canali social ufficiali.

🦅 Choose the historical slogan you would like players to read inside Lazio's dressing room at Stadio Olimpico!



Sign up on the @binance page to take part at the survey ➡️ https://t.co/5VAbQTRBYj pic.twitter.com/rhIoYf1Yak