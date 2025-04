Napoli, Di Canio su McTominay: "In Italia è più semplice. Qua diventa..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nella trasmissione Sky Calcio Club si è parlato dell'incredibile contributo che Scott McTominay sta dando al suo Napoli, trascinando a suon di gol e grandi prestazioni. Ecco le parole di Paolo Di Canio, che ha parlato del giocatore scozzese:

"Lo so che non vi arrendete, ma è una battaglia persa, Fabio. Ha fatto 19 gol in 178 partite lì e 11 in 29 qui. È molto più semplice giocare in Italia che in Inghilterra, soprattutto se hai quella fisicità di cui parlava anch'io lo Zio. Conte ha influito? Sicuramente, ma anche negli ultimi anni resta un giocatore propenso alla libertà di andare a riempire l'area di rigore. Infatti faceva qualche gol in più, ma sempre cinque o sei l'anno eh. Qua diventa devastante, fa dei gol in anticipo di piede. Ha tecnica, fisicità, è applicato in modo maniacale, cosa che ha dimostrato sempre anche nel Man United. È un soldato meraviglioso, un giocatore affidabilissimo, ora è diventato anche raffinato perché la sua fisicità qui in Italia gli agevola il compito".

