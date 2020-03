Napoli, Gattuso: "Rinvio partite? O giocano tutti o non gioca nessuno"

GATTUSO - "Rispetto per le persone morte e per quelle malate, penso però che o si gioca tutti o nessuno". Così Gattuso a Sky sul rinvio delle partite inizialmente previste a porte chiuse. La difformità delle decisioni sta facendo discutere e anche il tecnico del Napoli dopo la vittoria contro il Torino ha voluto dire la sua in maniera schietta: "Meglio giocare a porte aperte, ma se si decide di giocare a porte chiuse si deve giocare. Perché giocare fra due mesi potrebbe non essere la stessa cosa con le classifiche che sono diverse. Bisogna fare le cose con criterio".

Serie A: il Napoli batte il Torino e punta la Roma

Inter, Marotta furioso per il rinvio delle gare: "Campionato falsato. Lotito? È dispiaciuto"

Torna alla home page