Napoli, il rider derubato dona 4000 euro all’associazione Cannavaro-Ferrara

Ricordate il rider derubato a Napoli e il grande gesto di Fares che gli donò una somma in denaro per risarcirlo? Gianni Lanciato, lo stesso rider, ha dato il via a una nuova iniziativa a favore dei più bisognosi. L'uomo ha donato 4000 euro alla Fondazione Cannavaro-Ferrara. Il rider, che fu derubato del suo scooter il 1º gennaio scorso durante il turno di lavoro, ha voluto destinare una quota in beneficenza a favore della Fondazione dei due ex calciatori. Vincenzo Ferrara, direttore della fondazione, ha dichiarato: "Grazie al bel gesto di Gianni Lanciato abbiamo potuto continuare a dedicarci all'acquisto di beni primari per le famiglie napoletane in difficoltà. È da un anno, infatti, che attraverso l'associazione Obiettivo Napoli Onlus, sosteniamo questo tipo di emergenza economica".