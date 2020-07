Napoli, infrazione a due costole per Manolas: salta l'Inter da valutare per la Lazio

Problemi in casa Napoli per quanto riguarda Kostas Manolas costretto ad un uscire nel match di sabato contro il Sassuolo causa infortunio. Come riportato sul sito ufficiale della società azzurra il difensore si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato “l'infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro. Il difensore azzurro farà terapie e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente”. Di sicuro il greco salterà la gara di domani contro l’Inter, da valutare invece per l’ultima gara della stagione contro la Lazio.

