Napoli – Lazio, ecco quanti laziali saranno presenti al Maradona: il dato

Domani sera alle 20:45 allo stadio Maradona andrà in scena il big match tra Napoli e Lazio. Sarà una gara importante per i ragazzi di Sarri che anche stavolta potranno contare sul sostegno dei propri tifosi, una certezza anche in trasferta. A poco più di 24 ore dalla partita i dati registrano 720 tagliandi venduti nel settore ospiti. Grande risposta del pubblico laziale che domani affollerà uno spicchio del Maradona per incitare e sostenere i biancocelesti a caccia della vittoria.

