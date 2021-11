Lazio, Marusic finalmente negativo: ecco quando tornerà a Roma

Dopo la complicata trasferta di Mosca, in casa Lazio si sta tentando di recuperare al meglio in vista del match contro il Napoli. La sfida è in programma domenica sera, ma già oggi il gruppo al completo partirà alla volta della capoluogo campano. E dalla Serbia arrivano ottime notizie. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'ultimo tampone a cui si è sottoposto Adam Marusic, quello di ieri mattina, svolto a Belgrado, è risultato negativo. L'esterno montenegrino ha avuto dunque il via libera per terminare l'isolamento e rientrare finalmente nella Capitale. Il suo approdo a Roma dovrebbe avvenire già nel corso della giornata odierna. Tuttavia, i tempi per averlo a disposizione già per la partita contro la formazione di Spalletti li sono strettissimi: al pari degli altri giocatori contagiati dal Covid-19, Marusic dovrà riottenere l'idoneità dopo aver svolto le consuete visite. Nel caso non dovesse farcela, sarebbe comunque un rientro importante per Sarri che, al massimo, lo potrà nuovamente mandare in campo in occasione della sfida casalinga di giovedì contro l'Udinese.

Bayern Monaco, Kimmich no vax: la sanzione del club

Roma, bilancio ancora in rosso: perdite per più di 180 milioni

TORNA ALLA HOMEPAGE