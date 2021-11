Bayern Monaco, Kimmich no vax: la sanzione del club

Joshua Kimmich è uno dei cinque calciatori no vax del Bayern Monaco ed è risultato positivo al Covid, lo aveva annunciato il club qualche giorno fa. Era già in isolamento per contatto con due positivi e ora dovrà affrontare nuovamente la quarantena perché ha contratto il virus. I dirigenti del club tedesco avevano tentato diverse volte a convincere lui e i suoi compagni no vax a fare il vaccino ma ogni sforzo è stato vano. La società in merito ha preso una posizione decidendo di decurtare lo stipendio ai calciatori non vaccinati in isolamento. Detto fatto. Kimmich pagherà a caro prezzo la sua decisione e vedrà detrarsi dallo stipendio circa 1,536 milioni di euro.

