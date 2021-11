FORMELLO - Lazio, ripresa dopo la notte a Mosca: scarico e ora il Napoli

FORMELLO - La notte in Russia, il ritorno a Roma intorno all’ora di pranzo (con un’oretta di ritardo rispetto ai tempi previsti), poi subito in campo per la seduta di scarico a Formello. Rosa divisa in due tronconi come al solito, i titolari di ieri rimangono in palestra, mentre sul campo si vedono soltanto i calciatori utilizzati nel secondo tempo a Mosca oppure rimasti a riposo. In infermeria c’è Marusic, ancora positivo al Covid. A Napoli giocheranno Lazzari e Hysaj, il primo ieri è stato risparmiato con l’utilizzo a destra di Patric. Era rientrato con la Juventus anticipando il recupero dalla lesione al polpaccio, Sarri ha preferito non correre rischi spostando lo spagnolo sulla fascia contro la Lokomotiv. Nel pomeriggio lavoro atletico con allunghi sotto la pioggia, poi una partitella a campo ridotto con coinvolti anche Milinkovic e Cataldi, ieri impiegati nella ripresa. A Napoli si rivedranno nel blocco dei titolari per chiudere il terzetto con Luis Alberto. Immobile ha risposto bene agli sforzi europei, non ci sono state controindicazini, ai suoi lati pronosticabili Felipe Anderson e Pedro, i due esterni ieri si sono spartiti il minutaggio. Domani sarà già tempo di rifinitura, c’è poco tempo per preparare la sfida allo Stadio Maradona.