Napoli - Lazio, i numeri del match: la qualità di Luis Alberto non basta

Come 5 anni fa, la partita tra Napoli e Lazio chiude il campionato. In quell'occasione i biancocelesti conquistarono l'accesso ai preliminari di Champions League quella sera, mentre ieri sera i ragazzi di Inzaghi sapevano già di essere tra le prime quattro squadre d'Italia e quindi hanno giocato più rilassati. A dimostrazione di questo fatto ci sono i numeri: i partenopei hanno creato 12 occasioni da gol tirando ben 13 volte (di cui 6 in porta), mentre i capitolini si sono resi pericolosi 6 volte compiendo 8 tiri verso Ospina, ma solo in tre occasioni hanno centrato lo specchio della porta. Il prato del San Paolo è stato dominato dalla squadra di Gattuso: 52% di possesso palla e 56,8% di dominio territoriale.

I SINGOLI - Tra i biancocelesti, chi si è messo in risalto è stato Luis Alberto con le sue innumerevoli giocate: migliore per passaggi (49/60), tocchi di palla (75), occasioni create (4), passaggi offensivi (15/21), cross (2/3) e palle recuperate (7). Milinkovic ha percorso 11.218 km

Il 62% del possesso è nella metà campo biancoceleste e le occasioni create (6) sono la metà di quelle del Napoli: Immobile sigla il record di gol con il suo unico tiro della partita



