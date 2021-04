Napoli - Lazio, il doppio ex Agostinelli: "Ho sempre avuto i biancocelesti nel cuore"

Andrea Agostinelli è uno dei doppi ex di Napoli - Lazio e con i biancocelesti ha esordito in Serie A nel 1975 arrivando dalla Primavera. Tutti lo vedevano come il sostituto naturale di Re Cecconi vista la chioma bionda e il numero 8 sulla maglia: "Fu un'eredità pesante, ma la affrontai con la strafottenza di un ragazzino" afferma lui nell'intervista rilasciata a Il Cuoio, inserto del Corriere dello Sport. Gli anni in biancoceleste sono pieni di ricordi, dalle giocate del compagno Bruno Giordano alla fiducia che gli diede il mister Vinicio: "Credette in me, mi ha regalato la maglia da titolare e mi ha spronato a fare sempre meglio". Poi, come in tante belle storie d'amore, la separazione e l'approdo al Napoli: "A volermi fortemente fu Vinicio che era al Napoli. La squadra partenopea era un'ottima formazione, la Lazio mi cedette in prestito ma le cose non andarono bene". Dopo quell'esperienza, Agostinelli arrivò fino alla Serie C per poi tornare qualche stagione dopo nella massima Serie registrando anche un nuovo interesse dei biancocelesti: "Mi fece molto piacere, in primis perché ho sempre avuto la Lazio nel cuore e poi perché fu una piccola rivincita personale".

