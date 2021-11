Napoli - Lazio, scelto l'arbitro del match: i precedenti

L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la 14^ giornata di Serie A. Il posticipo della domenica tra Napoli e Lazio, in programma al 'Maradona', è stato affidato a Daniele Orsato. Il fischietto della sezione di Schio avrà come guardalinee Mondin e Ranghetti, il IV uomo sarà Cosso. Al VAR Di Paolo insieme a Vivenzi.

I PRECEDENTI - L'ultima partita della Lazio diretta da Orsato è stata contro il Milan della scorsa stagione. In quel caso si giocò all'Olimpico e i biancocelesti vinsero schiacchiando l'avversario per 3-0. Quella vittoria si aggiunse alle precedenti 16 sempre con il fischietto di Schio. 15 sono stati i pareggi in totale, mentre 10 le sconfitte. In questa annata l'arbitro è già stato assegnato in una partita dei capitolini: a settembre ha diretto il VAR nella sfida contro il Torino. La gara finì in parità (1-1) e non ci furono episodi polemici.