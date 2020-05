Napoli, Maradona: "Ecco come ho convinto Giordano a lasciare la Lazio"

Diego Armando Maradona, nel corso della sua esperienza al Napoli, ha influito in modo importante sulle scelte della società. Anche in chiave mercato. Tra gli aneddoti riportati dal portale argentino Olè, ce n'è uno relativo al passaggio di Bruno Giordano dalla Lazio alla squadra azzurra. In particolare, viene spiegata la strategia adottata dal 'Diez' per convincere l'attaccante romano: "Il Napoli affrontava la Lazio nel girone di ritorno del campionato. Quel giorno provai a insistere durante tutta la partita. Quando c'era un calcio d'angolo per la Lazio, mi avvicinavo e gli dicevo 'Bruno, devi venire al Napoli'. Lui mi rispondeva 'Sei matto Diego, mi uccidono se me ne vado da qui'. Un altro corner o tiro libero e io mi riavvicinavo e gli dicevo 'Dimmi quanto guadagni così dico a Ferlaino di offrirti un contratto migliore'. E lui continuava a dirmi che ero matto". El Pibe de Oro alla fine riuscì a compiere la missione: fu così convincente che Giordano lasciò la Lazio nel 1985 per trasferirsi in terra partenopea.

