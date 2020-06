Napoli, Meret: "Stasera un'emozione grande, ora vogliamo la Champions"

Il portiere del Napoli Meret, decisivo su Dybala ai rigori, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Un'emozione grande, abbiamo fatto un grande percorso. Abbiamo saputo soffrire in alcuni momenti e giocare in altri, sono orgoglioso di far parte di questo gruppo. Presidente e allenatore sono orgogliosi di noi e di quello che abbiamo fatto. Buffon? Gigi è ancora il numero 1, l'ha dimostrato in partita. Per me è emozionante giocare contro il mio idolo. C'è ancora tanto da fare, questo è stato il primo passo, adesso dobbiamo continuare e cercheremo di rimontare in classifica. Io oggi mi sono fatto trovare pronto, dedico la vittoria alla mia famiglia, il pubblico napoletano e i miei compagni".