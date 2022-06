Napoli, Mertens: la città prepara l'addio e impazza l'hashtag #iostoconDries

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Napoli e i Napoletani stanno già assaporando l'idea di una città senza il suo "Ciro". Il legame tra il giocatore e il suo popolo è sempre stato fortissimo e per questo i tifosi chiedono a gran voce al proprio Presidente che Mertens venga omaggiato nel modo migliore prima di partire. Aurelio De Laurentiis è stato accusato di aver riservato all'attaccante parole dure, di averlo messo alle strette per il rinnovo e di averlo considerato troppo "attaccato al denaro". Per questo sui social sta in queste ore diventando virale l'hashtag #iostoconDries, un modo per chiedere che il legame d'amore tra la società e il belga venga chiuso senza litigi o polemiche.