Napoli, nuovo giro di tamponi: positivo un membro dello staff

Il Napoli, a poche ore dalla sfida di stasera contro la Juventus, ha reso nota la positività di un membro dello staff. Il club partenopeo ha fatto sapere che è stato svolto un ulteriore giro di tamponi sul gruppo squadra che ha dato tutti esiti negativi. Il match di questa sera non è a rischio. Di seguito il comunicato: "In seguito alla positività al Covid-19 di un componente dello staff sanitario rilevata ieri mattina e non presente a Torino, in accordo con le autorità sanitarie e secondo i protocolli FIGC, il gruppo squadra ha effettuato, dopo le 24:00, un nuovo ciclo di tamponi molecolari risultati negativi".