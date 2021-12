Napoli, offerta faraonica dal Canada per Insigne: i dettagli

Il futuro di Lorenzo Insigne è tutto ancora da scrivere. Tra poco più di una settimana il capitano del Napoli acquisirà ufficialmente lo status di parametro zero e il club partenopeo rischia di perdere la sua stella. L'offerta di De Laurentiis per il rinnovo non è stata ritenuta adeguata dal numero 24 e dal suo agente che adesso si guardano intorno cercando anche nuove piste. Come riportato da Sky Sport, il Toronto avrebbe messo seriamente gli occhi sul fantasista di Fratta Maggiore. La ricchissima proposta dei canadesi è di circa 7 milioni per quattro anni, più benefit, con la possibilità sullo sfondo di anticipare l'affare, considerando che la stagione in MLS comincia a marzo. La storia d'amore tra Lorenzo e la sua Napoli potrebbe essere arrivata al capolinea.