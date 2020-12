Napoli, Osimhen va in Belgio per le cure: i tempi di recupero. Con la Lazio non c'è...

E' andato in Belgio, ad Anversa, Victor Osimhen. E' questo l'ennesimo tentativo dell'attaccante nigeriano per recuperare dall'infortunio alla spalla destra, rimediato con la sua Nazionale. Nel centro "Move to Cure" cercheranno di farlo scendere in campo per la gara del 23 dicembre contro il Torino. Appare scontata quindi la sua assenza sia per domani a San Siro (Inter-Napoli), che per Lazio - Napoli di domenica 20. L'infortunio rimediato lo scorso 13 novembre, lo ha tenuto lontano dai campi per oltre un mese. Adesso Osimhen, ottenuta l'autorizzazione dal Napoli per curarsi in Belgio, vuole farsi un bel regalo di Natale e giocare ancora una volta prima della fine del 2020.