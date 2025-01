Napoli, problemi per Kvaratskhelia e Politano: il club fa chiarezza

Fonte: TuttomercatoWeb.com

Come annunciato da Antonio Conte in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano non prenderanno parte alla trasferta di Firenze e il club campano, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha reso noto il bollettino medico relativo ai due giocatori.

Di seguito il comunicato:

"Kvaratskhelia e Politano non prenderanno parte alla trasferta di Firenze. Kvara ha accusato un affaticamento muscolare nel corso dell'allenamento odierno. Politano è stato sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato un'elongazione del muscolo soleo della gamba sinistra".

