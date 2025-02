Napoli, Raspadori a Dazn: "Un risultato che non va buttato contro una Lazio che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Raspadori, uno dei protagonisti del pareggio tra Lazio e Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il triplice fischio per commentare la prestazione della squadra e la classifica: "Penso che per le mie caratteristiche e per il modo di stare in campo riesco così a esprimermi nel migliore dei modi, la cosa importante è che riusciamo a trovare tra di noi il modo di esprimerci al meglio. Su questo campo contro una squadra forte come la Lazio non è un risultato da buttare, non va visto in maniera negativa”.

“Esultanza? C’era emozione e voglia di fare bene, quando si ha poco spazio è normale che le occasioni valgono doppio. Sono contento di aver dato tutto per la squadra, il cuore era per la mia bimba. Cerco di impegnarmi al massimo così da essere a disposizione per la squadra”.

“Ma quanto ci rode se l’Inter ci sorpassa? Penso che tutto quello che abbiamo raccolto lo abbiamo fatto perché ci siamo preparati al meglio e abbiamo guardato solo noi stessi. Inutile girarci intorno, sicuramente guarderemo l’Inter. Finora la mentalità che abbiamo avuto ha pagato, dobbiamo continuare a fare così perché ci ha portato risultati”.