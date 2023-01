Napoli - Roma, il club partenopeo se la prende coi giornalisti: "Ritiro? Mai fatti..."

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

"Alcuni media sottolineano che alla vigilia della partita contro la Roma, il Napoli non sia andato in ritiro. Serve maggiore attenzione. Il Napoli, in questa stagione, non ha mai pernottato la sera prima della gara in albergo quando si è giocato al Maradona nelle partite serali di campionato e di Champions League".

Un tweet chiarissimo del club azzurro e diretto a diverse testate che questa mattina hanno "incolpato" il Napoli di non essere andato in ritiro alla vigilia dell'importantissimo match contro la Roma. Come afferma la società partenopea sul social network infatti, la squadra per prassi e abitudine non è mai chiamata al ritiro prima di una partita serale allo stadio Maradona.