Napoli, Spalletti cita i calciatori che sono andati via: c'è anche...

© foto di www.imagephotoagency.it

Serata importante quella che si è da poco conclusa a Dimaro con la presentazione del Napoli. A prendere la parola per primo è stato il tecnico Luciano Spalletti che però non ha dato propriamente belle notizie ai tifosi: "Alcuni calciatori sono andati via e portano con sé delle cose, perché gente come Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Mertens, Insigne portano via tanto con sé. Ma altri ne sono arrivati e portano altro, portano entusiasmo, e altri ne arriveranno. Questo è il calcio. Quello che non deve andar via è il vostro supporto, il vostro entusiasmo. Quello non è sostituibile e non si può comparare. Restiamo uniti e forza Napoli!".

Queste le parole del tecnico che in modo chiaro ha quindi confermato l'addio anche di Dries Mertens insieme a quello di calciatori importanti come Insigne e Koulibaly. Nessun margine per continuare a trattare con il belga che ora dovrà decidere del suo futuro.