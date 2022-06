Nations League, il Kosovo cade contro la Grecia: Muriqi a secco

TUTTOmercatoWEB.com

Nella seconda giornata di Nations League, il Kosovo perde di misura in casa contro la Grecia. A Pristina, gli ospiti vincono grazie a un gol nel primo tempo di Bakasetas, centrocampista del Trabzonspor. I padroni di casa non riescono nella rimonta e Muriqi resta a secco di gol. La situazione di classifica dice che il Kosovo è secondo a -3 proprio dalla Grecia. Nel finale Rrahmani e compagni restano in 9 uomini per le espulsioni di Muric e Aliti.