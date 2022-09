Nations League, occasione Italia: la vendetta è un piatto che si serve freddo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una luce in fondo al buio. L'Italia stacca il pass per la final four di Nations League e riparte dopo la cocente delusione dell'esclusione al Mondiale in Qatar. A giugno 2023 gli azzurri in Olanda si giocheranno il trofeo con la squadra di casa, la Croazia e la Spagna, ultima qualificata dopo la vittoria in casa del Portogallo. Furono proprio le Furie Rosse nella scorsa edizione della Nations League a mettere fine al sogno dell'Italia di fare il bis dopo il trionfo all'Europeo. Il 6 ottobre 2021 a San Siro la squadra di Luis Enrique superò quella di Mancini per 2-1 e si qualificò alla finale, poi persa contro la Francia. Gli azzurri si consolarono battendo il Belgio e classificandosi terzi, ma il destino ha voluto che dopo un anno Italia e Spagna fossero ancora nel roster delle finaliste. In attesa del sorteggio delle semifinali, Mancini assapora la vendetta.